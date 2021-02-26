РИАМО - 26 фев. В связи с резким потеплением подмосковные спасатели совместно с речной инспекцией осмотрели 62 водоема в регионе и обнаружили среди них 12 с опасно тонким льдом, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

«Опасными считаются водоемы, толщина льда на которых меньше семи сантиметров. Из-за резкого потепления акваторий, не пригодных для зимнего отдыха, становится все больше и больше», – говорится в сообщении.

Очень быстро тончает лед на реках: Лопасня в Чехове, Ока в Кашире, Серпухове, Коломне, Луховицах и Ступине, Коломенка в Коломне, Москва в Коломне, Бронницах и Жуковском.

Также тонкий лед зафиксирован на реках: Яуза в Мытищах, Вохонка в Павловском Посаде, Пахра в Подольске, Волга в Дубне и Нерская в Воскресенске.

Сейчас опасно выходит на лед озер Светлое и Островное в Воскресенске, озер Шатурской группы в Рошале и озер Егорьевской группы в Егорьевске.