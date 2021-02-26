РИАМО - 26 фев. Жилой дом по программе реновации старого жилфонда, рассчитанный на 364 квартиры, введут в эксплуатацию в столичном районе Царицыно в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В районе Царицыно по адресу: улица Каспийская, дом 28, корпус 4 в этом году введут жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время ведутся внутренние отделочные работы и монтаж инженерного оборудования», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Здание будет состоять из восьми секций и рассчитано на 364 квартиры: 44 однокомнатных, 278 двухкомнатных и 42 трехкомнатных. Их общая площадь составит более 21,6 тысячи квадратных метра. Также здание будет обеспечено подземным паркингом.

Отделка квартир пройдет по стандартам реновации. В восьми квартирах расширят коридоры и установят специальную сантехнику для маломобильных жильцов.

Фасады дома отделывают навесными трехслойными наружными стеновыми панелями, облицованными кирпичом. На стенах установят короба для кондиционеров. Лоджии остеклят.

В подъезде будут организованы: колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков, а также лифты грузоподъемностью 1000, 630 и 400 килограммов. Их оснастят визуальными и тактильными средствами информации.

Для удобства мам с колясками и маломобильных граждан вход в здание сделан на одном уровне с землей. Плитка при входе имеет противоскользящее покрытие. На территории двора поставят детскую и спортивную площадки, а также лавочки для зоны отдыха.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение более 5 тысяч домов.