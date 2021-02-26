РИАМО - 26 фев. Проверка назначена после того, как ребенок получил электротравму на тротуаре около жилого дома на севере столицы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

ЧП произошло 25 февраля на тротуаре вблизи жилого дома, расположенного по улице Смольной. Мальчик потерял на улице сознание.

«Прохожие незамедлительно вызвали скорую помощь. Мальчика госпитализировали в медицинское учреждение. В больнице у подростка предварительно диагностирована электротравма», — сказала Иванова.

По факту произошедшего идет доследственная проверка.