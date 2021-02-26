РИАМО - 26 фев. Бывший пионерский лагерь в селе Комягино Пушкинского городского округа реализован с торгов в рамках прогнозного плана приватизации имущества Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

Имущественный комплекс бывшего пионерского лагеря состоит из 10 помещений, расположенных на участке площадью 5,4 гектара. Долгое время лагерь пустовал и не использовался по назначению.

«Мы долгое время искали возможность вовлечь неиспользуемое имущество в оборот, вели переговоры с потенциальными инвесторами, чтобы передать недвижимость под реализацию проектов. Желающих было немного, поэтому имущество было выставлено на торги», — сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Стартовая цена лота была превышена в 2 раза, цена продажи комплекса составила 58 миллионов рублей.

«Сейчас в собственности Московской области находятся 28 имущественных комплексов, которые планируются к вовлечению в хозяйственный оборот, как путем продажи в рамках прогнозного плана приватизации, так и через передачу в аренду или безвозмездное пользование», — отметил заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Андрей Разин.