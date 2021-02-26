РИАМО - 26 фев. В связи с потеплением в столице начинается обильное снеготаяние, коммунальные службы города подготовлены к этому вызову, активно продолжают работу около 2 тысяч человек и порядка 400 единиц техники, сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В данный период в городе примерно 400 бригад системы «Мосводостока», «Мосводоканала», автомобильных дорог, работают на прочистке водоприемных устройств, решеток. Мы заранее начали готовиться к этой работе. Проводятся мероприятия, дежурят необходимые службы в низинах, где могут быть подтопления», — сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что проведенная работа позволила сделать комфортным проезд по городу. По его словам, было лишь 32 заявки для коммунальных служб, которые касались сбора воды в низменных местах. Эти вопросы удалось оперативно решить.

«Примерно 2 тысяч человек и 400 единиц техники находятся в постоянном круглосуточном дежурстве. Эта работа с учетом погодных явлений будет продолжена и в последующие сутки», — добавил Бирюков.

Все остальные дорожные службы продолжают работу по вывозу снега. Активно ведется зачистка всех крыш. Также в столице проводятся мероприятия по водопропуску, готовятся мероприятия по устройству водоотводных кюветов вдоль лотковой части дорог, вдоль канав и дорожного полотна. Особое внимание уделяется ключевым магистралям.

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