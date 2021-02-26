РИАМО - 26 фев. Столовые, кафе и рестораны обязаны соблюдать санитарные нормы при приготовлении любой еды, а гражданам важно знать ряд важных правил при посещении заведений и покупке готовой кулинарии, говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Московской области.

На кого распространяются санитарные правила

Санитарные правила распространяются на еду, которую продают:

— в зале предприятия общественного питания с потреблением на месте;

— методом самообслуживания (через раздаточные линии, шведский стол, салат-бар), через официантов и барменов;

— на вынос по заказам потребителей, в том числе с доставкой на дом, к рабочим местам, местам обучения;

— через магазины или отделы кулинарии и столы заказов по месту изготовления;

— в раздаточных и доготовочных предприятиях питания, в магазинах или отделах кулинарии, в собственной мелкорозничной сети, на других предприятиях общественного питания, при выездном обслуживании;

— через розничную торговую сеть.

Правила приготовления пищи

Производитель должен соблюдать ряд правил. Он должен изготавливать продукцию в таком объеме, чтобы успеть реализовать товар в безопасные сроки, установленные действующими санитарно-эпидемиологическими правилами.

При реализации продукции в зале предприятия общественного питания должна использоваться чистая, сухая посуда и приборы, в том числе одноразовые. Повторное использование одноразовой посуды и приборов запрещено. При продаже еды на вынос и вне предприятия нужно использовать специальную потребительскую тару.

Температура горячих блюд (супов, соусов, напитков) должна быть не менее 75 градусов, блюд и гарниров – не менее 65 градусов, холодных супов и напитков – не более 14 градусов.

Срок реализации блюд, находящихся на горячей плите и в емкостях с подогревом для шведского стола, должен быть не более трех часов с момента изготовления и расфасовки.

Холодные блюда, закуски и напитки должны быть выставлены в порционном виде на охлаждаемых прилавках-витринах, салат-барах, которые пополняют свежей продукцией по мере ее продажи (распространенные прилавки и расположение блюд на льду не соответствует санитарным требованиям).

Сроки хранения и правила подачи

Срок реализации холодных блюд не должен превышать 1 часа с момента их изготовления и заправки.

Полуфабрикаты, охлажденные, замороженные и горячие блюда, кулинарные изделия, которые продают вне организации общественного питания по заказам потребителей и в отделах кулинарии, должны быть в потребительской одноразовой упаковке, изготовленной из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами.

При сервировке и порционировании персонал должен использовать одноразовые перчатки для каждого вида блюд. Раздаточный инвентарь должен быть чистым, в достаточном количестве для каждого вида готовой продукции.

Если вы сомневаетесь в свежести или доброкачественности кулинарных изделий, которые вам предлагают, то имеете право отказаться от покупки и написать претензию в «Книгу жалоб и предложений». Вам будут обязаны заменить блюдо или вернуть его стоимость в денежном эквиваленте.

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