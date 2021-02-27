РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 27 фев. В ТРЦ «Торговый квартал» в Домодедове в субботу пройдет вакцинация против коронавируса, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».
«В торговом центре «Торговый квартал» в субботу с 15:00 до 18:00 пройдет вакцинация от Covid-19 лиц старше 18 лет», - говорится в сообщении.
Желающим привиться при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис медицинского страхования. Тест на наличие антител не требуется.
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