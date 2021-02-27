РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 фев. В Доме культуры «Машиностроитель» микрорайона Климовск Подольска в субботу и 28 февраля состоится фестиваль «Апельсиновая береза», сообщается в группе «Проект-конкурс «Апельсиновая береза» в соцсети «ВКонтакте».

«Наш фестиваль «Апельсиновая береза» вновь расправляет свои веточки после пандемии и готовится ко встрече с участниками. Уже в феврале готовим целых два конкурса-фестиваля в Калуге и Подольске. Так, в округе VII Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс «Апельсиновая береза» пройдет в ДК «Машиностроитель» микрорайона Климовск 27 и 28 февраля. В программе будут мастер-классы, призы, компетентное жюри», - говорится в сообщении.

Организаторы пересмотрели условия работы в новых реалиях и максимально готовятся к применению мер, направленных на недопущение распространения инфекции. Также в текущем году были добавлены новые номинации и темы для фотографов.