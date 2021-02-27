РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 фев. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска будут проверять водителей округа на состояние опьянения в субботу и 28 февраля, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«Отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск проведет на территории обслуживания в предстоящие выходные профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на недопустимость управления транспортным средством в состоянии опьянения», - говорится в сообщении.

В соответствии с административным законодательством за езду в нетрезвом виде водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

Если водитель управляет транспортным средством в состоянии опьянения повторно, то есть уже лишился права управления, то он несет уголовную ответственность по статье 264.1 УК РФ. Санкция предусматривает штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Человек, севший за руль в состоянии опьянения, представляет опасность для всех участников дорожного движения.

Телефон дежурной части ОГИБДД УМВД России по Подольску: 8(496)768-16-15, 8(496)754-66-38.