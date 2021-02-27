РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 фев. Второй этап X Международного фестиваля-конкурса «Театральные ассамблеи» пройдет в субботу в подмосковной Балашихе, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Театральные ассамблеи» – масштабный проект, объединяющий разные виды искусства: театр, музыку, балет и хореографию. Его цель – популяризация культурных ценностей и вовлечение жителей в театральную жизнь. Первый этап фестиваля-конкурса под названием «Алые паруса», в котором приняли участие более 600 учащихся общеобразовательных учреждений и воспитанников детских школ искусств, состоялся 12 и 13 февраля в ДК «Балашиха».

«Впереди еще больше половины конкурсного пути. Его второй этап – «Поделись своими крыльями» – пройдет в субботу. Он даст возможность выступить коллективам и сольным исполнителям колледжей, университетов, академий, любительских театров. А третий этап – «Театр в театре» – проведут для профессиональных артистов России и Зарубежья с 19 по 21 марта», – сказала директор музыкального театра юного актера «Орфей» Ирина Григорян.

Она добавила, что сейчас, когда был такой период долгого затворничества, детям особенно хочется сыграть на большой сцене, показать себя в лучах софитов. Для них очень важно, чтобы их старания оценили и заметили.

«Это важно и для педагогов, которые работали с этими детьми. Они демонстрируют всю проделанную работу и показывают важность и необходимость культурного просвещения ребенка. Для нашего города иметь такой фестиваль – очень почетно и значимо. Он подчеркивает его статус и помогает культурно развиваться», – заключила Григорян.

В этом году фестиваль завершится масштабным гала-концертом на сцене Дворца культуры «Балашиха» 27 марта.