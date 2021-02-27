РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 фев. В городском округе Люберцы появился новый график работы пунктов вакцинации от Covid-19, он начнет действовать в субботу и будет актуальным по 8 марта, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.
«Вниманию жителей Люберец! Появился график работы пунктов вакцинации от Covid-19 с 27 февраля по 8 марта», - говорится в сообщении.
Ознакомиться с графиком можно по ссылке.
Приглашаются все желающие старше 18 лет пройти вакцинацию. Пункты работают без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
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