РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 фев. Ежегодный турнир по русскому жиму, посвященный Дню защитника Отечества, проведут в Подольске в субботу, сообщается в группе «МБУРМ «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

«В молодежном центре «Максимум» Подольска в субботу пройдет турнир по русскому жиму, посвященный Дню защитника отечества. Принять участие в ежегодном спортивном мероприятии могут все желающие. Турнир начнется в 14:00 и будет проходить по адресу: поселок Кузнечики, дом 8», - говорится в сообщении.

Узнать подробности можно по телефону: 8(906)079-69-43.