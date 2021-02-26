РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 фев. Заместитель начальника УМВД России по Подольску, полковник внутренней службы Александр Редькин вручил руководителю корпункта «РИАМО в Подольске» Галине Добрыниной благодарственное письмо за оказание информационного содействия.

В актовом зале УМВД России по горокругу Подольск прошло очередное собрание общественного совета при УМВД. В заседании приняли участие помощник начальника УМВД России по Подольску-начальник отдела по работе с личным составом, полковник внутренней службы Елена Кукушкина и члены общественного совета при УМВД. Председатель общественного совета при УМВД России по городскому округу Подольск Попов отчитался о работе совета за год. Журналистам рассказали о социально значимых мероприятиях, приемах граждан и о планируемых акциях.

Редькин вручил благодарственное письмо и ценные подарки Добрыниной за оказание информационного содействия и поддержание положительного образа органов внутренних дел в средствах массовой информации. Также наградили специального корреспондента портала Викторию Моисееву.

Также благодарности получили представители других СМИ, администрации округа. Среди награжденных был музыкант и исполнитель песен Евгений Смирнов, который прочитал свое стихотворение, посвященное памяти Героя России Александра Монетова. Произведение вошло в тематический сборник, который он передал на хранение в музей УМВД. Член общественного совета при УМВД России по Подольску и отец героя Геннадий Монетов поблагодарил автора за его творческий подарок.