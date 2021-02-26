РИАМО - 26 фев. Строительство храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на 500 прихожан достроят в этом году, здание расположено на пересечении улиц Малахитовой и Бажова, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Все монолитные работы, и часть работ по сооружению инженерных коммуникаций выполнены, ведется монтаж внутренних инженерных систем, в марте начнутся работы по устройству индивидуального теплового пункта. До конца первого квартала строители хотят установить купола и кресты», - сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что сейчас строители завершили установку декоративных элементов на фасадах в местах примыкания к куполам на 80%. В апреле они начнут отделывать фасады, а в мае будут устраивать медную кровлю.

Депутат Госдумы, куратор программы строительства православных храмов, советник мэра Москвы Владимир Ресин подчеркнул, что храм строится на средства мордовской диаспоры.

Объект планируют завершить и подготовить к сдаче до конца 2021 года.

Московские храмы полностью строятся на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы».