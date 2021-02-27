РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 фев. В подмосковных Люберцах в субботу пройдет презентация книги «Забытый герой – забытой войны» писательницы Натальи Степановой, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В субботу, 27 февраля, малаховская библиотека имени Телешева приглашает люберчан на мероприятия. В 12:00 состоится презентация книги «Забытый герой – забытой войны» Натальи Степановой», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в филиале библиотеки по адресу: Малаховка, улица Сакко и Ванцетти, дом №1. Также презентация книги пройдет в 15:00 в филиале библиотеки по адресу: Малаховка, Быковское шоссе, дом №37.

В 14:00 пройдет прямой эфир кукольного спектакля «Курочка Ряба».

Присоединиться к мероприятию можно по ссылке.