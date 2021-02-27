РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 фев. В субботу представители трудовых коллективов поучаствуют в открытом первенстве по волейболу на призы главы городского округа Люберцы, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В субботу Дворец спорта «Триумф» станет площадкой проведения игр по волейболу среди трудовых коллективов городского округа. За призы главы Люберец поборются 15 команд, порядка 80 участников», - говорится в сообщении.

Игры начнутся в 14:30 в субботу.