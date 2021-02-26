РИАМО - 26 фев. Два предприятия в Богородском округе оштрафовали на общую сумму 160 тысяч рублей за загрязнение реки Шаловка, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Один из виновников – компания «Биотех СК», которая занимается водоотведением в Старой Купавне. Второй – завод «Химреактивкомплект».

«Лабораторный анализ воды в точках сброса с очистных сооружений обоих компаний показал превышение ПДК по ряду загрязняющих веществ, в том числе нефтепродуктов, тяжелых металлов, соединений азота и фосфора», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Обе компании уже были наказаны за аналогичные нарушения, совершенные в 2019-2020 годах. В связи с этим состояние Шаловки в черте Старой Купавны взято на особый контроль.

Минэкологии продолжает контролировать качество очистки сточных вод, сбрасываемых в реку.