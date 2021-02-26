РИАМО - 26 фев. Загруженность столичных дорог в настоящий момент составляет 7 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

Сложная дорожная ситуация наблюдается в самом центре мегаполиса – на Садовом кольце, также пробки образовались на Третьем транспортном кольце и северо-западе, юго-западе, юго-востоке МКАД.

Пробки на Смоленском бульваре, улице Серафимовича, Софийской, Кремлевской набережных, на Новоспасском мосту.

К 19:00 плотность движения снизится до 6 баллов, к 20:00 до 5 баллов, а к 21:00 – до 3 баллов.