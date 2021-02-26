РИАМО - 26 фев. Руководителям в офисах не стоит чрезмерно нагружать своих подчиненных, которые возвращаются на работу после удаленки, работникам нужен адаптационный период после долгого нахождения дома.
Сотрудники компаний постепенно возвращаются в офисы, при этом психологи предупреждают о риске снижения мотивации и производительности труда. Эксперты «Манго Телеком», поставщика профессиональных коммуникационных решений, выпустили рекомендации, как бизнесу пережить этот период.
Начальнику следует иметь план адаптации для подчиненных — перечень действий, которые последовательно будут выводить подразделение на нужный результат.
Если кто-то из сотрудников настаивает на продолжении персональной удаленки, руководителю стоит рассмотреть варианты. Нужно сравнить производительность по отчетам о работе из дома и из офиса. Если отчеты показывают, что дома сотрудник справляется лучше, имеет смысл его там оставить.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии