РИАМО - 26 фев. Руководителям в офисах не стоит чрезмерно нагружать своих подчиненных, которые возвращаются на работу после удаленки, работникам нужен адаптационный период после долгого нахождения дома.

Сотрудники компаний постепенно возвращаются в офисы, при этом психологи предупреждают о риске снижения мотивации и производительности труда. Эксперты «Манго Телеком», поставщика профессиональных коммуникационных решений, выпустили рекомендации, как бизнесу пережить этот период.

«В первые дни не следует закручивать гайки или чрезмерно строго спрашивать с подчиненных. Руководителю сейчас, как никогда, важно знать реальный результат каждого, но не для того, чтобы обвинять отстающих цифрами из аналитики, а чтобы определить, кому нужна помощь», — советуют в «Манго Телеком».

Начальнику следует иметь план адаптации для подчиненных — перечень действий, которые последовательно будут выводить подразделение на нужный результат.

Если кто-то из сотрудников настаивает на продолжении персональной удаленки, руководителю стоит рассмотреть варианты. Нужно сравнить производительность по отчетам о работе из дома и из офиса. Если отчеты показывают, что дома сотрудник справляется лучше, имеет смысл его там оставить. ​