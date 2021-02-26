РИАМО - 26 фев. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы и Подмосковья, что с наступлением марта не стоит ждать сразу теплой погоды, передает «Интерфакс».

«Наступит ли весна в Москве 1 марта? По календарю — да, наступит, но погода до весенней дотягивать не будет. Март будет очень неоднородным и переменчивым», — сказал Вильфанд.

Ночью 1 марта столбики термометров в Москве будут показывать от минус 5 до минус 10 градусов, а в Подмосковье — до минус 15. При этом 2 марта будет потепление, а в середине недели опять будет понижение температуры.

В тоже время синоптик отметил, что день 1 марта все же сможет порадовать солнцем. При этом осадков не ожидается, а атмосферное давление повысится.

Однако в конце февраля и в первый день марта жителям Московского региона стоит быть осторожными, так как на дорогах все еще будет гололедица.

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