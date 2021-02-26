РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 фев. Пробка длиной почти 6 километров образовалась на Носовихинском шоссе в подмосковной Балашихе в пятницу вечером, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 18:20 в районе городского округа на Носовихинском шоссе образовалась пробка длиной почти 5,55 километра. Движение затруднено в сторону Москвы от деревни Черное до Жилгородка. В сторону области затор образовался от Никольско-Архангельского проезда до поворота на улицу Школьную в Балашихе, а также от улицы Центральной в микрорайоне Кучино до поворота на проспект Жуковского.

Помимо этого, сильный затор образовался на Леоновском шоссе от пересечения с улицей Брагина до станции Кучино.

Движение также затруднено в Балашихе на улице Советской от шоссе Энтузиастов до пересечения с улицей Крупешина, а также на Спортивной улице.

В микрорайоне Железнодорожный постоять придется на улицах Пролетарской, Пионерской, Автозаводской.