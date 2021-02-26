РИАМО - 26 фев. В Южном Бутове в Москве планируют построить административно-офисный центр, решение приняли на заседании Градостроительно-земельной комиссия города, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Здание будет располагаться по адресу: улица Бартеневская, владение 23.

«По результатам внесения изменений в ПЗЗ участок под строительство в дальнейшем предлагается реализовать на торгах», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь столичной Градостроительно-земельной комиссии Анастасия Пятова.

На данной территории площадью 0,82 гектара планируется возвести административно-офисный объект с автотехцентром суммарной поэтажной площадью более 6,5 тысячи квадратных метров.

В настоящее время рассматриваемый участок свободен от застройки.