РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 фев. В городском округе Мытищи планируют открыть военный музей, также идет активная деятельность по обновлению школьных краеведческих музеев, сообщается на сайте администрации горокруга.

В рамках проекта «Историческая память» в пятницу прошла встреча с мытищинскими краеведами в библиотеке имени Дмитрия Кедрина. На встрече обсудили развитие нескольких краеведческих тем – история Мытищинского Водоканала, история значимых для городского округа мест, создание музея военной техники.

«Я всегда занимался историей. В Мытищах мы планируем открыть военный музей, хотим создать уникальное место, где будут представлены интересные военные экспонаты. Мы обязательно посетим все исторически значимые места в Мытищах, чтобы восстановить их. Это наша основная задача», - сказал депутат Московской областной думы Вячеслав Фомичев.

В настоящий момент идет активная деятельность по обновлению школьных краеведческих музеев наряду с поддержкой уроков краеведения. На базах мытищинских библиотек еженедельно проводятся ознакомительные мероприятия, творческие встречи, приуроченные теме родного края.

«Именно здесь, на площадках библиотек, происходит формирование общественного интереса к истории своего края, области, города, малой родины. Знать историю своего края, открывать для себя новые исторические факты - это действительно важно для каждого мытищинца», - сказал руководитель фракции местного отделения партии «Единая Россия», депутат совета депутатов Михаил Мурзаков.