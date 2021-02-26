РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 фев. На портале «Добродел» проводится голосование по выбору приоритетных мест установки видеокамер системы «Безопасный регион», в нем поучаствовали 111 жителей городского округа Люберцы, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Пользователям предлагается отметить на карте Московской области наиболее важный участок.

«На портале «Добродел» обозначены 26 мест, расположенных на территории городского округа, где в приоритетном порядке требуется установить камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион». На сегодня свои голоса в пользу одного из предложенных вариантов оставили 111 люберчан», - говорится в сообщении.

Наибольшее количество голосов - 51 - пользователи портала отдали за адрес: поселок Красково, Егорьевское шоссе, дом № 1, корпус 5. Еще 28 голосов – за адрес: Люберцы, улица Коммунистическая, дом №4, корпус 1. По восемь голосов получили адреса в поселке Томилино: улица Гаршина, дом №9А, корпус 12 и поселок Мирный, дом № 3.

До окончания голосования осталось 12 дней.