РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 фев. Сотрудники ГИБДД в рамках социального раунда напомнили водителям Балашихи и Реутова о недопустимости использования гаджетов за рулем, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«В рамках социального раунда «Стоп – гаджет!» автоинспекторы провели профилактическое мероприятие «Внимание на дорогу!» в Балашихе и Реутове. Водителям транспортных средств напомнили о недопустимости использования мобильного телефона (смартфона) во время участия в дорожном движении как отвлекающего фактора, который может помешать быстро среагировать на изменение дорожной ситуации при переходе проезжей части дороги и при управлении автомобилем», - говорится в сообщении.

Им также напомнили об ответственности за нарушение установленных правил, которая предусмотрена частью 1 статьи 12.36 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Всем участникам акции были вручены тематические памятки по безопасности дорожного движения.