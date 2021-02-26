РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 фев. Жители городского округа Люберцы могут выкинуть старые шины в контейнеры, расположенные по четырем адресам, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Уважаемые жители Люберец! Контейнеры для сбора отработанных покрышек расположены по следующим адресам: поселок Томилино, улица Никитина, дом № 31; поселок Красково, Егорьевское шоссе, дом № 15; поселок Малаховка, МЭЗ, дом №51А и город Люберцы, улица Транспортная, дом № 1», - говорится в сообщении.

Кроме того, для сбора электроники установлен Мегабак, он расположен по адресу: поселок Томилино, улица Гаршина, дом №9.

Все собранное в контейнеры отправляется на специализированные утилизирующие предприятия.