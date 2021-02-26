РИАМО - 26 фев. Московская область заняла третье место в медиарейтинге по упоминаемости регионов России в контексте майских указов президента России, сообщается на сайте «Медиалогия».

Первое место досталось Башкортостану, второе Краснодарскому краю, четвертое – Нижегородской области, пятое – Татарстану.

«СМИ сообщали, что в Московской области состоялось открытие транспортной развязки в городе Химки, которая была построена в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - говорится в сообщении.

Кроме того, СМИ писали, что в Московской области запущена вторая очередь крупнейшего предприятия по переработке отходов «Восток» по нацпроекту «Экология».

Еще в прессе сообщали, что на региональных дорогах Подмосковья установили более 300 «лежачих полицейских» в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 61 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов РФ в контексте «майского указа № 204» Владимира Путина.

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