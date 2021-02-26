РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 фев. Благоустройство территории возле школы №4 в городском округе Мытищи обсудили с жителями, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Мытищах состоялась встреча с жителями округа в рамках партийного проекта «Городская среда». Обсудили на встрече самые актуальные вопросы и темы, которые волнуют мытищинцев – благоустройство дворовых территорий, организацию парковочного пространства, озеленение территории.

«Для нас важно знать потребности жителей, услышать их инициативы. Мы поддерживаем их и решаем текущие проблемы благоустройства. Сегодня много было услышано предложений со стороны мытищинцев: по организации площадок для выгула собак, по благоустройству территории вблизи школы №4. Также было предложение по созданию музея, который объединит музеи при школах, где рассказывается об истории Великой Отечественной войны», - сказал депутат Московской областной думы Вячеслав Фомичев.

Все озвученные вопросы по благоустройству были взяты на контроль соответствующими коммунальными организациями.

«Предложения и инициативы от жителей городского округа Мытищи для нас всегда важны. Сегодня основная тема, которая волнует жителей, - тема жилищно-коммунального хозяйства. Все обращения мы слышим, все выполняем», - сказал руководитель фракции местного отделения партии «Единая Россия», депутат совета депутатов Михаил Мурзаков.