РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 фев. Водителям автобусов, а также посетителям ТЦ в подмосковных Люберцах напомнили об опасности использования гаджетов за рулем в рамках акции, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Акцию «Внимание на дорогу!» в пятницу провели сотрудники Люберецкой ГИБДД с посетителями торгово-развлекательного центра Люберец и с пассажироперевозчиками автоколонны №1787 горокруга в рамках социального раунда по безопасности дорожного движения «Стоп-гаджет!».

«Инспекторы ГИБДД напомнили водителям и пешеходам, что отвлечение на мобильные устройства влечет за собой потерю бдительности и внимания, что становится причиной дорожно-транспортных происшествий. Также рассказали об административной ответственности за данный вид нарушения и призвали всех не использовать телефоны при переходе проезжей части и при управлении транспортными средствами», - заключается в материале.