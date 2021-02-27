РИАМО - 27 фев. Жюри премии Sport Business Award признало Группу компаний "Инград" девелопером года. Оглашение результатов состоялось на торжественной церемонии во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, сообщает пресс-служба ГК «Инград».

Ежегодная премия SBA уже четвёртый раз объединяет профессионалов спортивного бизнеса: строительства, управления, технологий и инноваций. В этом году премия вручается лучшим проектам, спортивным сооружениям и менеджерам по итогам 2019-2020 годов. В список вошли 115 претендентов на профессиональную премию в области спортивного бизнеса в 24 номинациях. Всего на участие в премии SBA поступило более 450 заявок.

INGRAD удостоен награды за поддержку массового спорта и реализацию масштабного проекта по реконструкции спортивного комплекса "Торпедо" им. Э.А. Стрельцова. Реализация проекта ведётся в рамках редевелопмента в районе Симоновской набережной, который девелопер ведёт совместно с Правительством Москвы.

Площадка будет соответствовать требованиям Российского футбольного союза и УЕФА. Это позволит проводить матчи не только российского, но и международного уровня. Архитектурную концепцию проекта разработало французское бюро MICHEL REMON & ASSOCIES – победитель международного архитектурного конкурса, который был организован ГК «Инград» и КБ «Стрелка». Специалисты разработали техническое задание и функциональную модель стадиона. Также КБ «Стрелка» в партнёрстве с INGRAD разработала стратегию развития территории вокруг арены. Строительство будет закончено в 2024 году, к столетию футбольного клуба «Торпедо». На арене также появится клубный музей «Торпедо».

Помимо возведения центральной чаши стадиона, вместимостью до 15 тысяч человек, компания заканчивает строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. В здании общей площадью 7 253 кв. м предусмотрено три надземных этажа и один подвальный. Здесь разместились универсальный зал для игровых видов спорта (волейбол, футбол, баскетбол), зал для бокса, зал борьбы, тренажерные залы, медпункт, раздевалки с душевыми, кафе и многое другое.

Ранее проект реконструкции ФОКа «Торпедо» завоевал высшую награду "пять звёзд" на международной премии European Property Awards 2020 в номинации Leisure Architecture, а комплексный проект редевелопмента в районе Симоновской набережной стал одним из лучших в номинации Mixed Use Development.​