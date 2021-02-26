РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 фев. В городском округе Мытищи пятиклассников школы №8 посвятили в юные карбышевцы, сообщается на сайте администрации горокруга.

В пятницу в школе №8 прошло торжественное посвящение пятиклассников в юные карбышевцы. Школьников поздравили председатель движения, генерал-майор Юрий Дьяков, председатель окружного совета депутатов Андрей Гореликов, начальник 1451-го военного представительства Минобороны РФ, подполковник Вооруженных сил РФ Александр Красильников и другие.

«Карбышевцы уже второй год входят в состав всероссийского движения «Юнармейцы». От этого подрастающее поколение только выигрывает. У ребят появляется больше возможностей для раскрытия своих талантов и способностей», - сказал Дьяков.

В ряды межрегионального детского военно-патриотического общественного движения их принимали представители предыдущих поколений карбышевцев, которые уже стали взрослыми, но продолжили патриотическую работу. Они повязали ребятам на шею зеленые галстуки с именем легендарного Героя Советского Союза.

Гореликов отметил, что карбышевцы других поколений уже стали взрослыми, и когда-то нынешние школьники также будут принимать в ряды старейшего патриотического движения учеников школы №8.

«Генерал Карбышев – пример несгибаемой силы духа. Фашисты не смогли его сломить, и он остался верен своей Родине. Будьте достойны этого великого имени!» - отметил Гореликов.

Движение существует в школе №8 уже давно. Создан музей имени генерал-лейтенанта, проводятся патриотические беседы, тематические лекции, экскурсии, поэтические вечера, ведется переписка с отрядами со всей страны.

Мытищинская школа приняла эстафету от отряда школы №127 города Москвы. Учащиеся стали 12-ым карбышевским поколением.