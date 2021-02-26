РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 фев. Шесть команд приняли участие в XXII окружном фестивале-конкурсе «Минздрав предупреждает» в Домодедове, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

Конкурс провели в пятницу в молодежном центре «Победа». С приветственным словом выступила заместитель председателя комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово Альбина Таишева.

«Наконец-то есть возможность выступать на сцене, и наконец-то мы сегодня открываем наш очередной антинаркотический марафон «За нами будущее» с нашего любимого мероприятия «Минздрав предупреждает». Это всегда не только творческий подход, не только демонстрация ваших талантов, но и проявление находчивости, потому что каждый год мы видим все новые и новые способы донести ваши мысли о том, как придерживаться здорового образа жизни. Я сегодня желаю всем вам удачи, я уверена, что у вас будут очень интересные программы», - сказала Таишева.

По итогам в номинации «Молодежная агитбригада» 3 место занял молодежный клуб «PROдвижение» из СДК «Заря», вторым стал молодежный клуб «Лидер» из ГДК «Дружба», а победил в номинации молодежный клуб «Новое поколение» из Белостолбовского ГДК.

В номинации «Молодежная театрализованная программа» третьим стал молодежный клуб «Взгляд» из Павловского Дома культуры; второй - команда «Еноты» из Российского нового университета. Победителем в номинации стал молодежный актив «2020 вольт» из СДК «Русь».

Кроме того, команду «Еноты» наградили сертификатом на посещение Химкинского городского драматического театра «Наш дом», а участнику этой команды - Никите Никифорову - вручили специальный приз жюри «Лучшему исполнителю».