РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 фев. В квартале Изумрудный подмосковной Балашихи скорая помощь не смогла уехать из двора жилого дома, и на выручку бригаде направились местные жители, сообщается в Instagram-аккаунте сообщества квартала Изумрудный izumrudny_life.

Соответствующее видео появилось в социальной сети, на котором видно, что машина скорой помощи застряла на неочищенной дороге. Чтобы вызволить карету скорой помощи, медикам понадобилась помощь местных жителей.

«Вот так в район приезжает скорая и потом не может выехать. Ребята, которые толкали машину, вы молодцы. Cнежные завалы не дают спецтехнике проехать», - говорится в сообщении.

С пятницы в центр европейской части России пришла резкая оттепель. В частности, из-за быстрого таяния снега затопило улицы во многих микрорайонах Балашихи. По мнению жителей городского округа, это произошло, в том числе, из-за некачественной и несвоевременной уборки территорий от снега и наледи.