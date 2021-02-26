РИАМО - 26 фев. Торжественное посвящение пятиклассников в юные карбышевцы прошло в мытищинской школе № 8, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Мытищи.

В ряды межрегионального детского военно-патриотического общественного движения их принимали предыдущие поколения карбышевцев, которые уже стали взрослыми, но продолжили патриотическую работу. Во время церемонии они повязали ребятам на шею зеленые галстуки с именем легендарного Героя Советского Союза.

«С новым этапом в жизни школьников поздравили почетные гости – председатель движения, генерал-майор Юрий Дьяков, председатель окружного Совета депутатов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Гореликов и другие», - говорится в сообщении.

Юрий Дьяков напомнил, что карбышевцы уже второй год входят в состав всероссийского движения «Юнармейцы». В школе № 8 карбышевское движение существует уже давно. Здесь создан музей имени генерал-лейтенанта, проводятся патриотические беседы, тематические лекции, ведется переписка с отрядами страны. Таким образом, пятиклассники школы № 8 стали 12 карбышевским поколением.

«Генерал Карбышев – пример несгибаемой силы духа. Фашисты не смогли его сломить, и он остался верен своей Родине. Сегодня вы вступаете в ряды карбышевцев. Будьте достойны этого великого имени!» - подчеркнул Андрей Гореликов.