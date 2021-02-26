РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 фев. В городском округе Подольск за минувшие сутки выявили 23 новых случая коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в муниципалитете зафиксировали 9 463 случая Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье выявили 502 случая заболевания коронавирусом за сутки.

«В городском округе Подольск за минувшие сутки выявили 23 случая заболевания. Всего в округе зафиксировали 9 463 заболевших», – говорится в сообщении.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 212 786 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 4 596 человек. Выздоровели и выписались 173 674 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Текстовая трансляция

26 ФЕВРАЛЯ

- Самое важное о коронавирусе за неделю в карточках:

- Собянин заявил, что Москва прошла самый страшный этап пандемии.

Значительная часть (жизни города - ред.) и сегодня еще находится в серьезных ограничениях по передвижению по городу. Но, я надеюсь, что мы самое страшное преодолели. Но даже если что-то случится, мы уже другие. Мы знаем, как лечить, мы знаем, как бороться с этой заразой, мы знаем, что делать.

- Еще 8 больниц в Подмосковье возобновили плановую работу после коронавируса. Это происходит из-за улучшения ситуации с коронавирусом в регионе.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Свыше 250 тыс человек привились от Covid‑19 в Подмосковье. Жителей региона прививают современным и безопасным препаратом «Спутник V».

- Столичные медики вылечили почти 894 тыс Covid‑пациентов. В мегаполисе продолжается вакцинация от коронавируса.

- За сутки в России зарегистрировали 11 086 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 502 больных. В Москве - 1336.