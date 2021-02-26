РИАМО - 26 фев. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано кафе на 45 гостей, построенного на территории олимпийского комплекса «Лужники», говорится в сообщении пресс-службы комитета государственного строительного надзора Москвы.

Здание находится по адресу: улица Лужники, дом 24, строение 34 в районе Хамовники на Лужнецкой набережной у 6-го футбольного поля.

«Кафе одноэтажное, площадь - 200 квадратных метров. Обустроены два входа для посетителей, на открытой террасе установлен пандус для маломобильных посетителей. Для естественного освещения на кровле сооружен зенитный фонарь. Проект полностью соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к предприятиям общественного питания», - говорится в сообщении.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, в 2019 году выданы разрешения на строительство пяти павильонов общественного питания на территории «Лужников». Они расположатся около нижней станции канатной дороги, на Лужнецкой набережной, на Престижной аллее и рядом с плавательным бассейном. Кафе внешне соответствуют архитектуре исторического ансамбля зданий «Лужников» 1950-х годов.