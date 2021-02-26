РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 фев. Жителей городского округа Мытищи призвали сообщать о фактах семейного неблагополучия по телефону 112, сообщила начальник управления по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации округа Светлана Фильченкова.

«Я прошу в очередной раз жителей округа не быть равнодушными. По фактам малейших признаков семейного неблагополучия: если родители употребляют спиртное, если вы слышите детский плач, если вы видите, что дети в ночное время находятся на улице. Если вы видите, что дети не могут попасть в квартиру либо заперты в квартире, незамедлительно звоните 112 и сообщайте, какая беда у ребенка, все мы откликнемся», - сказала Фильченкова в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

Она отметила, что субъекты округа нацелены на то, чтобы ребенок жил и воспитывался в кровной семье либо родственниками.

«Нам удалось ситуацию сохранить стабильной на протяжении прошлого года. И это благодаря неравнодушию соседей. Поэтому не надо бояться, мы не применяем недопустимых методов и не разрушаем семьи», - уточнила Фильченкова.

Она добавила, что цель одна - чтобы ребенок был спокоен, получал достойное образование, жил и воспитывался в полной, здоровой, благополучной семье.