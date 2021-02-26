РИАМО – 26 фев. Диетолог Маргарита Королева рассказала, что жители России традиционно в масленичную неделю едят блины, драники и другие мучные блюда, чтобы не поправиться нужно выбирать правильную муку, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Отдать предпочтение лучше муке льняной, гречневой, черемуховой и массе других ингредиентов, которые могут стать основой для выпечки. Обязательно — чтобы это была не пшеничная мука с большим количеством глютеновых компонентов: они имеют провоспалительную направленность, попадая в организм», — сказала Королева.

Диетолог также напомнила, что в составе муки должны быть полезные компоненты. Кроме того, она предложила заменить сметану на домашние джемы из натуральных ягод.

«Самое главное — в основе должно быть натуральное питание с приоритетным количеством овощей, салатов с большим составом растительных волокон, чтобы поддерживать работу кишечника. Дополнить рацион можно рыбой: в ней содержится большое количества белка», - резюмировала врач.

В этом году масленичная неделя пройдет с 8 по 14 марта.​​