РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 фев. В Подольске максимальная толщина льда на реке Пахре в пятницу составила около 41 сантиметра, на Гнилуше – 40 сантиметров, замер проводился в рамках месячника «Тонкий лед», сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ Московской области «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается социально-профилактическая акция «Тонкий лед», проводимая спасательными формированиями ГКУ Московской области «Мособлпожспас». В пятницу дежурными сменами спасателей профилактическими мероприятиями в акваториях рек Пахра и Гнилуша было охвачено 10 человек. На ледяной наст Пахры в черте Подольска, как и на поверхности Гнилуши в черте деревни Житнево вышло по пять человек.

«В местах промера толщины льда на Пахре вдоль береговой черты Подольска его величина варьируется в пределах 41 сантиметра, почти такая же толщина ледяного наста зафиксирована на Гнилуше в районе деревни Житнево - 40 сантиметров. Происшествий или несчастных случаев в районах выезда спасательных формирований Подольского территориального управления в составе дежурных смен спасателей поисково-спасательного отряда №17 и пожарно-спасательной части №214 по-прежнему не выявлено», - говорится в сообщении.

Также работниками пожарно-спасательных формирований Подольского ТУ продолжается раздача населению листовок с информационно-предупредительным содержанием.