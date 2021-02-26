РИАМО - 26 фев. В январе 2021 года количество ДТП с пострадавшими сократилось в Москве на 43%, всего за этот месяц в столице произошло 450 аварий с пострадавшими, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Для сравнения, за аналогичный период 2020 года таких ДТП в столице случилось 790. За январь 2021 года в авариях погибли 18 человек, что на 25% меньше аналогичного периода прошлого года. Ранен был 521 участник ДТП - на 44% меньше показателей аналогичного периода 2020 года.

«Количество аварий в состоянии опьянения снизилось на 65%, ДТП с участием такси на 58%, а с каршерингом — на 62%», - говорится в сообщении.

Число ДТП из-за превышения скорости снизилось на 10% — до 70. При этом число погибших выросло с четырех до девяти в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«При наезде автомобиля на пешехода при скорости выше 60 километров в час, шансов выжить практически нет. Помните об этом, когда хотите разогнаться», - говорится в сообщении.