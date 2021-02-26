РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 фев. Двор дома №15 на Павшинском бульваре в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска очистили от снега в рамках областной акции «Дружные соседи – чистый двор», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В Красногорске продолжается областная акция «Дружные соседи – чистый двор». В рамках акции техника и сотрудники МБУ «Красногорская городская служба» убирали снег во дворе дома №15 на Павшинском бульваре в пятницу, 26 февраля», - говорится в сообщении.

Суть акции в том, что жители определенного дома договариваются и на время освобождают свой двор от машин для осуществления уборки снега.

Первый заместитель главы администрации горокруга Красногорск по транспорту, связи, дорожной деятельности и благоустройству Всеволод Волосевич отметил, что с помощью жителей отработано уже пять дворов, в работе еще девять заявок.

«Могли бы сделать и больше, но, к сожалению, жители не так активно реагируют на обращения к ним управляющих организаций или старших по домам, поэтому в день убираем только 1-2 двора», - сказал Волосевич.

Он добавил, что красногорцы, которые желают видеть свой двор чистым, должны сообщить в администрацию дату и время планируемой уборки.

«Решение принимается всем двором, только вместе мы сможем быстро и качественно устранить последствия снегопада», - подчеркнул Волосевич.

Жители дома №15, в котором 102 квартиры, говорят, что с соседями можно договориться посредством чатов в мессенджерах и объявлений в подъездах. По итогам оповещения было освобождено 98% парковочных мест.

«Весь собранный во дворе снег отвезен на снегохранилище», - заключается в материале.