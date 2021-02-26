РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 фев. Госавтоинспекторы напомнили посетителям торгово-развлекательного центра в подмосковном Красногорске, что нельзя отвлекаться на телефон за рулем, говорится в сообщении отдела ГИБДД УМВД России по горокругу.

«В рамках социального раунда по безопасности дорожного движения «Стоп-Гаджет» в городском округе Красногорск сотрудники Госавтоинспекции провели информационно-профилактические беседы с посетителями торгово-развлекательного центра», - говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД вручили собеседникам тематические листовки, с помощью которых напомнили, что отвлечение на мобильные устройства влияет на изменение дорожной ситуации при переходе проезжей части дороги и при управлении транспортным средством.

«Также сотрудники Госавтоинспекции отметили, что даже кратковременное использование гаджетов во время участия в дорожном движении несет риск возникновения дорожно-транспортных происшествий», - заключается в материале.