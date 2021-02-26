РИАМО - 26 фев. Правоохранители задержали женщину, напавшую на двух детей и избившую их, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

Видеозапись нападения на детей была опубликована в одной из социальных сетей. В ролике видно, что женщина беспричинно нападает на двух малолетних детей и наносит им удары.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлена и доставлена в отдел полиции 29-летняя местная жительница, подозреваемая в совершении указанных противоправных деяний», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас полиция выясняет мотивы, побудившие ее к нападению на детей. Проводится проверка по данному факту.