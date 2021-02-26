РИАМО - 26 фев. В Москве в пятницу установлен температурный рекорд тепла, градусники термометра в этот день перешагнули за отметку в плюс 6,3 градуса тепла, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве потепление продолжается и на 16:00 столбики термометров достигли плюс 6,3 градуса, а значит, побит рекорд 1990 года, когда было плюс 6 градусов», - написал Тишковец на своей странице в Instagram.

Плюсовые температуры после продолжительных морозов пришли в Московский регион 25 февраля. Минувшая ночь стала самой теплой с начала зимы.

В пятницу высота сугробов в некоторых местах в Москве снизилась на 12 сантиметров. Из-за теплой погоды снег продолжает таять.

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