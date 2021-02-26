РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 фев. Затор протяженностью более 3 километров образовался на въезде в подмосковный Красногорск со стороны Новорижского шоссе, следует из сервиса «Яндекс. Карты».

По состоянию на 17:00 в пятницу движение затруднено от пересечения Новорижского и Мякининского шоссе, на перекрестке с круговым движением и далее – на Ильинском шоссе до военного городка Павшино.

Также скорость потока снижена на Волоколамском шоссе в область. Участок от эстакады до улицы Карбышева обозначен на карте желтым цветом, а перед перекрестками – красным.

Вечерняя пробка собирается и на въезде в поселок Нахабино со стороны деревни Исаково. По данным сервиса, путь от Новорижского до Волоколамского шоссе займет более 40 минут. Без пробок на него потребовалось бы около 20 минут.

Кроме того, заторы наблюдаются на выездах на основные магистрали города.