РИАМО - 26 фев. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Альтера» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта с Федеральной службой охраны, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На общество ранее пожаловался Центр обеспечения информацией «Энергия» ФСО России. ООО «Альтера» уклонялось от заключения контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на модернизацию технических средств усиления охраны.

«По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Альтера» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», — говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, фирма обратилась в суд. Однако арбитраж отказал обществу в удовлетворении требований и подтвердил законность решения областного УФАС.​