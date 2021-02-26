РИАМО - 26 фев. На северо-востоке Москвы в составе транспортно-пересадочного узла «Ботанический сад» построили апарт-отель, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии (ЗОС) построенного объекта требованиям проектной документации. Готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию», – говорится в сообщении.

Площадь 25-этажного здания составляет более 51 тысячи квадратных метров. На первых двух этажах разместятся магазины, кафе, фитнес-центр и офисы. Здесь же обустроят помещения управляющей организации.

Также предусмотрена подземная парковка на 97 мест. Территорию, которая прилегает, уже благоустроили и озеленили. В рамках проекта была создана гостевая парковка, а также организованы подъезды к комплексу.