РИАМО - 26 фев. Спасатели деблокировали пассажира, пострадавшего в ДТП на 89-м километре автомобильной дороги М-5 в районе деревни Андреевка Коломенского городского округа Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

По словам старшего смены отряда №7 Дмитрия Кузнецова, грузовик столкнулся с «Ладой Ларгус» и зажал машину между тягачом и прицепом. Причиной инцидента стало разорвавшееся переднее колесо грузовика.

«Прибыв на место дорожно-транспортного происшествия, спасатели отключили аккумуляторные батареи транспортных средств во избежание возгорания и провели разведку. В ходе осмотра было установлено, что в аварии пострадал один человек – пассажир, находящийся на заднем сидении легкового автомобиля», - сказал старший смены.

У пострадавшего мужчины было травмировано бедро, а деформированные конструкции не давали ему выбраться из машины.

Спасатели наложили на ногу пострадавшего иммобилизационную шину, а затем помогли ему выбраться с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Мужчину отнесли в машину бригады медицины катастроф и госпитализировали в Коломенскую центральную больницу.