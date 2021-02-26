РИАМО - 26 фев. Работы по реконструкции стадиона «Москвич» в столичном районе Текстильщики планируется завершить в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«На объекте начаты работы по устройству фасада, ведутся работы по внутренней отделке и монтажу инженерных систем, завершен монтаж металлических ферм. В ближайшее время специалисты приступят к устройству козырька над трибунами», — сказал глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Стадион состоит из четырехэтажного здания, футбольного поля с натуральным покрытием, поливом и обогревом и площадки для занятий легкой атлетикой.

В результате реконструкции площадь спортивного сооружения увеличится в пять раз – с 1,9 до 9,7 тысячи квадратных метров.

Стадион будет украшен архитектурной подсветкой. На прилегающей территории оборудуют автостоянку, а также высадят деревья и кустарники.

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