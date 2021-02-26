РИАМО - 26 фев. Уже более 300 тысяч жителей столицы приняли участие в опросе по вопросу установки памятника на Лубянской площади в Москве.

Голосование стартовало утром 25 февраля на портале «Активный гражданин». Москвичам нужно выбрать, кому установить памятник на Лубянке — основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому или великому князю Александру Невскому.

В настоящее время голоса москвичей распределились примерно так: 55% опрошенных высказались за Александра Невского, остальные 45% — за Феликса Дзержинского.

Дату окончания голосования определит Общественная палата города Москвы.

Запустить голосование решили после того, как в обществе вновь вспыхнул спор о возвращении на Лубянку памятника «железному» Феликсу, который был демонтирован в 1991 году по решению мэра столицы Гавриила Попова. При этом до 1934 года на площади стоял фонтан скульптора Ивана Витали. Сейчас исторический фонтан находится в Нескучном саду.

Ранее с предложением о возвращении памятника Дзержинскому выступали, в частности, писатель Захар Прилепин и блогер Дмитрий Пучков.

Москвовед пояснил, почему на Лубянке не нужен ни Дзержинский, ни Александр Невский>>